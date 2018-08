Serie A Juventus, Allegri ne chiama 21 per la sfida alla Lazio

TORINO - Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista delle convocazioni in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Lazio, valevole per la seconda giornata di campionato. Assenti De Sciglio, Spinazzola e Kean. Questo l'elenco completo dei 21 giocatori: 1 Szczesny, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 21 Pinsoglio, 22 Perin, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi.