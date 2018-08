Juventus, la curva fischia Bonucci, il resto dello stadio applaude

TORINO - I fischi, poi gli applausi. Su Leonardo Bonucci si divide l'Allianz Stadium della Juventus. La prima partita in casa, infatti, non è solo l'esordio di Cristiano Ronaldo nella sua nuova casa, ma anche il ritorno del difensore che ha giocato la scorsa stagione con la maglia del Milan. E così durante l'esercitazione di tiri in porta, proprio sotto la curva Sud, quella el tifo più caldo, sono partiti i primi fischi quando il numero 19 era protagonista dell'esercizio. Ma dopo la prima volta, è arrivata puntuale la risposta del resto dello stadio che ai fischi della Sud ha risposto con un applauso all'indirizzo di Bonucci.

BONUCCI SERENO - D'altra parte il tifo juventino è diviso da quando l'operazione di rientro si è conclusa. Anche se la maggioranza sembra aver accettato il ritorno (e il pentimento) di Bonucci. Chi non sembra affatto turbato, tuttavia, è proprio il difensore che, anzi, in queste condizioni si gasa ancora di più.