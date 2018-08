ROMA - "Un'altra vittoria importante! Forza ragazzi". La delusione per il gol clamorosamente mancato non ha intaccato la voglia di Ronaldo di festeggiare il 2-0 con cui la Juventus ha superato la Lazio, tornando momentaneamente in testa alla classifica. Il centravanti portoghese ha celebrato il successo sui social, con la consueta pioggia di apprezzamenti virtuali suddivisi tra Instagram, Twitter e Facebook.