TORINO - Ronaldo non si smentisce e anche se tutti i suoi compagni il giorno dopo la gara riposano, lui non può fare a meno di allenarsi. Esattamente come successo dopo la partita contro il Chievo, CR7 ha lavorato in palestra con Georgina la domenica mattina, nel giorno di pausa concesso da Allegri. Il 5 volte Pallone d'Oro ha messo un post su Instagram in cui è impegnato nello stretching. In una story postata dalla fidanzata Georgina lo si vede in un angolo mentre si dedica ai quadricipiti.