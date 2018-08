Tra Cancelo e Alex Sandro, la Juventus pende a destra

TORINO - In crescita a destra, di nuovo al buio a sinistra. Giudizi che esulano da argomenti politici, ma che inquadrano la situazione dei terzini bianconeri in azione contro la Lazio. Fasce squilibrate perché a destra Joao Cancelo eccelle mentre a sinistra Alex Sandro s’inceppa. Tanto il brasiliano era stato sprintoso contro il Chievo, regalando a Federico Bernardeschi la palla della vittoria, quanto è stato pasticcione sabato sera allo Stadium con un sacco di palle perse e di passaggi sbagliati. E allora ci si interroga, ancora una volta, non tanto su quale sia la sua vera dimensione perché la stoffa del campione c’è, è una certezza, quanto su quale sia la molla per evitare queste amnesie.