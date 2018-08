Incassi Juventus, la svolta: Ronaldo fa +48%

TORINO - Come volevasi dimostrare: con gol o senza gol, fatto sta che comunque il peso di Cristiano Ronaldo sulla Juventus si sente eccome. In termini di risultati (due vittorie su due in campionato), di entusiasmo. Nonché, ancor più concretamente, di incassi e fatturati.

(…)

Ebbene: nella sfida di debutto contro la Lazio, si sono potuti ap... prezzare i primi risultati. Presenti 40.173 spettatori per un incasso di 2.704.173 euro. La scorsa stagione al debutto in campionato, 19 agosto 2017 contro il Cagliari, la quota complessiva (tra biglietti venduti e rateo abbonati) era di 1.821.632. Ciò significa che si è registrato un incremento del 48 per cento, corrispondente a 882.541 euro. Mica male, no? E il dato assume una valenza ancora più importante se si considera che invece il Real Madrid, al suo debutto nella Liga (per la prima volta senza Ronaldo) è passato da 65mila a 48.500 spettatori al Bernabeu.

