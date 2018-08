Juve, magie e sorrisi: Cristiano Ronaldo e Dybala vincono, ma c'è chi non è d'accordo

TORINO - Allenarsi per continuare ad accumulare trofei, raggiungere nuovi obiettivi ed infrangere ulteriori record. Ma col sorriso. È questo il mantra in casa Juve e, in barba alle voci provenienti dalla Spagna, Cristiano Ronaldo e Dybala mostrano già una complicità da far invidia. Nella seduta odierna, Max Allegri ha incaricato i suoi ragazzi di affinare le proprie doti balistiche. Del resto, il gol di Pjanic con la Lazio ha fornito, semmai ce ne fosse stato bisogno, spunti importanti su quanto sia importante avere così tante bocche da fuoco. In tal senso, volée e tiri da fuori area possono essere armi letali per sbloccare partite difficili, specie quando gli impegni saranno ravvicinati e la conquista dei tre punti fondamentale, contro avversari arroccati a protezione del proprio portiere con tutti (o quasi) i propri effettivi nella propria metà del rettangolo verde di gioco.

LA SFIDA - L'account ufficiale 'Twitter' della Juventus ha pubblicato il video della suggestiva gara andata in scena nell'allenamento odierno. Ed il connubio tra allegria e doti tecniche che emerge non può che inorgoglire i sostenitori bianconeri. A tratti, fa sorridere un cinque volte Pallone d'Oro esultare come avesse vinto l'ennesima Champions dopo aver trafitto un incolpevole Carlo Pinsoglio (e forse spaventato, data la potenza del tiro). E ancora, lo stesso CR7 disperarsi per l'errore di Dybala. Il fotogramma finale, con Ronaldo che rivendica il successo nella sfida, il numero 10 argentino che prova a mentire sul totale delle proprie realizzazione e l'immediata pubblica smentita di Matuidi ed Emre Can, è la sintesi perfetta dell'aria che si respira quest'anno dalle parti della Continassa. In attesa che il campo, quello vero, faccia il resto.