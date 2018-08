Juve, Dybala accelera per il Parma. Pjanic-Emre Can: la tentazione

TORINO - Evitare il trappolone, il classico tranello delle partite che precedono la sosta, è un obiettivo. Uno degli innumerevoli obiettivi di questa Juventus che sta venendo su tra sorrisi e pugni chiusi, come quelli di Cristiano Ronaldo che nella gara di tiri a volo inscenata ieri alla Continassa ha freddato Mattia Perin senza pietà, prima di urlare un sentitissimo «Vamos!». L’euforia è (anche) quella di Paulo Dybala che in coppia con CR7 ha sfidato Emre Can e Blaise Matuidi, mentre Miralem Pjanic e Mario Mandzukic si sono aggiunti al quartetto con risultati efficaci. Risulta che la Joya e il portoghese abbiano vinto, anche se gli sconfitti non sono così d’accordo. Ma tant’è: l’argentino è caldo e, a meno di un’allegrata ad ora del tutto imprevista, sabato sera a Parma si riprenderà un posto da titolare e lascerà la panchina occupata allo Stadium a un compagno. Stesso destino, probabile ma non certissimo a due giorni dall’anticipo della terza di campionato, per Emre Can che finora ha messo insieme 36 minuti scarsi fra Chievo e Lazio, esibendo comunque un repertorio completo: incursore nel finale bollente di Verona o regista allo Stadium, il tedesco ha lasciato tracce di sé in attesa di giocarsela dall’inizio.

LE OPZIONI - Allegri ci penserà fino all’ultimo istante utile, ma per il TarTardini è seriamente tentato di tornare al 4-2-3-1 del debutto ufficiale, provando a cambiare il meno possibile. Anche se le alternative non gli mancano: a parte Dybala (che nel 4-3-3 potrebbe avere qualche difficoltà in più) ed Emre Can (al posto di Sami Khedira, nel caso), Andrea Barzagli e Juan Cuadrado sarebbero utilizzabili in luogo di Joao Cancelo nel ruolo di terzino.

