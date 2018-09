Juventus, sulla fascia sinistra il futuro è Marcelo

TORINO - Oggi, domani e dopodomani, sarà sempre Brasile. Appare segnato il destino della fascia sinistra in casa Juventus. Oggi l’interprete è Alex Sandro, domani potrebbe essere Marcelo e dopodomani Rogerio. Una scelta tecnica, non geografica. Perché avere un terzino brasiliano è un biglietto da visita per il gioco che si intende proporre. E oggi quello di Massimiliano Allegri prevede grandissima spinta in fase offensiva. Lo si vede a destra, dove è arrivato Joao Cancelo (uno che spinge come pochi) e dove a Parma è rispuntato Juan Cuadrado (uno che di mestiere fa l’attaccante). E lo si vede a sinistra, pensando già al futuro.