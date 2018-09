Un hater augura a Bonucci la morte dei figli sul web. Dura la replica del difensore

TORINO - Ancora veleno e cattiveria sui social contro Leonardo Bonucci, rientrato quest'anno alla Juve dopo una stagione al Milan. Un 'hater' ha augurato la morte ai due figli del calciatore che su Instagram aveva pubblicato una storia con l'immagine dei due bambini vicino a lui. Immediata è arrivata anche la risposta del giocatore: «Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri». Il bianconero prosegue, rivolgendosi all'hater: «Adesso cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti manforte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei». Già negli scorsi anni sui social erano comparse 'auguri' di morte e messaggi in cui si irrideva alla malattia di uno dei figli di Bonucci. Minacce e insulti erano comparsi anche sul profilo della moglie del giocatore.