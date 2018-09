Champions, Valencia dalla psicologo per preparare la Juventus

TORINO - «Ansia». È questa la parola più volte ripetuta, nelle ultime ore, all’ombra del Mestalla. Un concetto che Marcelino aveva utilizzato subito dopo il derby con il Levante per spiegare le decisioni sbagliate dei propri calciatori, troppo spesso imprecisi in difesa e in completo stato confusionale dalla cintola in su. E non è un caso, infatti, che nella sessione di ieri mattina, il tecnico asturiano abbia passato più di qualche minuto in compagnia di José Carrascosa, lo psicologo del club: «Sono sicuro che questo blocco mentale sparirà non appena riusciremo a vincere una partita». Per vincere, tuttavia, bisogna segnare e, nonostante un reparto offensivo di tutto rispetto (Rodrigo, Guedes, Mina, Gameiro e Batshuayi), gli spagnoli hanno segnato solo 3 reti, di cui una su rigore, in 4 gare. E anche la fortuna sembra aver voltato le spalle agli spagnoli. Sempre ieri, infatti, Marcelino è stato costretto a incassare l’ennesimo contrattempo: dopo Coquelin, Garay e Kondogbia, si è fermato anche Jeison Murillo vittima di un forte dolore alla coscia sinistra che gli ha impedito di terminare l’allenamento.