Juventus, Khedira ko: oggi gli esami. E ora turnover

VALENCIA - Gli juventini sono ripartiti questa mattina dalla Spagna e da oggi prenderà il via l'operazione Frosinone, da affrontare con un Sami Khedira in meno. Il tedesco ieri si è arreso a Valencia dopo una ventina di minuti, tradito da un problema muscolare. L’entità del danno sarà valutata al rientro a Torino, ma sicuramente il centrocampista sarà fuori causa nel posticipo di domenica sera. quando è in programma la terza di un mini-giro di sette tappe che inevitabilmente indirizzeranno la stagione dei campioni. Al solito, come da disposizione ripetuta da Massimiliano Allegri fino allo sfinimento, servirà pazienza. Anche per i precedenti del recente passato: l'ultima (e unica volta) in Serie A nel vecchio impianto dei laziali neopromossi finì 2-0 per i bianconeri, ma con equilibrio sbloccato solo nell'ultimo quarto di gara grazie a due squilli di Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Sono quelle partite toste, sporche, probabilmente tutt'altro che destinate a lasciare un segno nella storia dei match spettacolari. Ma sono quegli appuntamenti che per tradizione si rivelano decisivi, in un senso o nell'altro. E le scelte di Allegri saranno consequenziali all'importanza della posta nonché alla necessità di cambiare lì dove serve.

