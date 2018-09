Juventus, sei da Champions! A Valencia si è capito quanto

TORINO - E se alla fine la Juventus dovesse ringraziare l’arbitro Felix Brych e il suo ineffabile addizionale Marco Fritz? La delirante direzione di Valencia-Juventus con la clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo hanno avuto un effetto collaterale che si deve cercare nelle pieghe del sornione sorriso di Massimiliano Allegri. Al minuto 30 di Valencia-Juventus è uscito Cristiano Ronaldo ed è entrata una squadra mostruosa per lucidità, compattezza e cattiveria agonistica. Se CR7 è stato acquistato proprio per avere l’arma finale in Champions League, la Juventus dimostra di essere una delle più credibili pretendenti alla Coppa proprio nel momento in cui un arbitro folle glielo toglie.



MACCHINA PERFETTA - La Juventus di Valencia è una meravigliosa macchina da calcio, nella quale ci sono fuoriclasse come Bernardeschi (prestazione strepitosa la sua), gladiatori come Mandzukic (che nel finale faceva il terzino tenendo unita la squadra), difensori micidiali come Bonucci e Chiellini (che alzano un muro invalicabile), una panchina lunga (si fa male Khedira? C’è Emre Can, un altro campione) e, soprattutto, un gruppo straordinario. Perché al Mestalla ha vinto la Juventus intesa come squadra, anzi Squadra, non la collezione di campioni.



E’ NATA UNA NUOVA JUVE - Se in questa Juventus si innesterà il migliore Ronaldo, cioè da marzo in poi, i bianconeri possono travolgere qualsiasi avversario. Se riesci a portare a casa tre punti dal Mestalla (uno stadio infernale), contro una squadra spigolosa e insidiosa e lo fa in dieci uomini dopo aver subito l’espulsione del tuo giocatore più forte, allora non puoi avere paura di niente e nessuno. Né del Barcellona, né del Real, né dei due Manchester. L’importante è che la Juventus si ricordi del Mestalla e di quella reazione ad ogni partita di Champions League. A Valencia è nata una nuova Juventus e fa ancora più paura di prima.