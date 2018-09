Festa Juve sui social. Bonucci: «Insisti. Persisti. Conquisti»

TORINO - Tre punti fondamentali per la corsa scudetto conquistati sul campo del Frosinone: "Non esiste una partita facile. Non esiste una vittoria scontata. Avanti così", spiega sul suo profilo Twitter capitan Chiellini. Il giusto entusiasmo per una vittoria che ha permesso alla Juventus di tenere la testa della classifica: "Quinto turno a punteggio pieno" il commento di Mattia De Sciglio, infortunato ma sempre vicino alla squadra.

"Insisti. Persisti, Conquisti" il riassunto di Leonardo Bonucci, lasciato a riposo da Allegri dopo un filotto di partite da titolare: "Altri 3 punti importanti per il nostro cammino" ha concluso il difensore centrale nel suo post. Sami Khedira sottolinea che la Juventus è ancora imbattuta: "Cinque vittorie consecutive in Serie A, ottimo lavoro" il commento social del centrocampista tedesco, rafforzato da quello del compagno di squadra e di reparto, Blaise Matuidi, che ha riassunto il momento bianconero con un eloquente "Niente ci ferma".