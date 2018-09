Juventus-Bologna, ecco come vederla in tv

Turno infrasettimanale, si torna in campo! Dopo la vittoria sul Frosinone al "Benito Stirpe" - la quinta su cinque gare disputate - la squadra di Allegri ospiterà allo Stadium il Bologna di Pippo Inzaghi. Rossoblù rigenerati dopo la vittoria al Dall'Ara sulla Roma, Juventus desiderosa di continuare la striscia di vittorie e consolidare il primato in classifica.



Sarà possibile seguire Juventus-Bologna (mercoledì ore 21.00) in esclusiva in diretta streaming su DAZN (per tutti i dettagli visita il sito DAZN).





Ed ecco tutte le gare in programma per la 6a giornata di campionato:

Martedì 25 settembre

Inter-Fiorentina



Mercoledì 26 settembre

Udinese-Lazio

Atalanta-Torino

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Chievo Verona

Juventus-Bologna | in esclusiva in diretta streaming su DAZN

Napoli-Parma

Roma-Frosinone | in esclusiva in diretta streaming su DAZN



Giovedì 27 settembre

Spal-Sassuolo

Empoli-Milan | in esclusiva in diretta streaming su DAZN