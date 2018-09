Juventus Women, 3-0 al Florentia. Bonansea fa doppietta, poi Cernoia

TORINO - La Juventus Women è chiamata alla missione più dura: riuscire a ricalarsi con la giusta mentalità nella non particolarmente competitiva realtà calcistica italiana, dopo aver cullato, e visto naufragare, le proprie ambizioni europee. Reduci dalla scottante sconfitta in Danimarca col Brondby, che ha comportato l'eliminazione delle bianconere dalla Champions League nella prima storica partecipazione, le ragazze di Rita Guarino fanno visita al Florentia per la seconda giornata di campionato. La Juve viene dal tennistico 6-0 sul Chievo Verona, la seconda squadra di Firenze, invece, all'esordio stagionale della Serie A femminile non è andata oltre il 2-2 in casa dell'Hellas Verona. La differenza tecnica tra le due compagini è abissale e sin dalle prime battute è estremamente facile pronosticare un successo rotondo: al 15', è il palo a fermare l'incornata di Glionna, mentre al 22' la difesa toscana s'immola letteralmente sulla volée della Bonansea, che nulla può, però, sulla stessa fuoriclasse di Pinerolo e sulla sua punizione magistrale che al 27' sblocca il risultato. Al 32' si prende la scena anche l'estremo difensore juventino Giuliani con un grande intervento, al primo vero tentativo del Florentia ma, dopo cinque minuti di pressione biancorossa ed il duplice fischio dell'arbitro, nella ripresa il match torna a recitare un assoluto monologo della formazione ospite. Già al 52', infatti, la Juve trova il gol che vale il raddoppio, ancora con la Bonansea, alla 110ª marcatura nella massima serie italiana. La stessa attaccante ex Torino e Brescia sfiora il tris, così come la Ekroth, autrice poi, però, di un tocco di mano in area che rischia di riaprire la partita. Problema che non si pone, dato che dal dischetto la Vicchiarello spara alto. La Juventus torna quindi a riversarsi nella metà campo toscana, pareggiando il conto dei penalty e trovando la rete che chiude definitivamente i giochi al minuto 66 con la Cernoia che calcia, e segna, dagli undici metri. Al 77' è festa anche per Ashley Nick, col gruppo dal finale della scorsa stagione, ma tesserata soltanto l'altro ieri.