Juventus, attesa Pogba e pressing su Rabiot

TORINO - Un francese tira l’altro, una mezzala tira l’altra. Migliorare questa Juventus è molto difficile e i primi a saperlo sono Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Nel quartier generale della Continassa, però, l’ambizione resta altissima e per il 2019 è stata individuata una priorità: un centrocampista box to box tecnico, fisico e abile in zona gol. Il primo nome della lista - e non da oggi - è quello di Paul Pogba. «Per il Manchester United non è in vendita», ha detto qualche giorno fa l’agente Mino Raiola a Raisport. Nel calcio, e ancora più nel mercato, tutto può cambiare in fretta e l’ultima prova si è avuta ieri pomeriggio nella vittoria in rimonta (da 0-2 a 3-2) di Pogba e compagni contro il Newcastle di Rafa Benitez. A Old Trafford, però, il clima è sempre molto teso. Ieri José Mourinho ha lasciato il campo zittendo tutti e in tribuna i tifosi si sono schierati con lui. Il portoghese, molto più che traballante negli ultimi tempi, è uscito rafforzato dall’ultima tappa prima della sosta. Tutt’altro che una brutta notizia per la Juventus, che al Manchester United guarda per il primato del girone di Champions (il 23 ottobre, in Inghilterra, la prima delle due sfide), ma anche per il ritorno di Pogba. Più Mou torna al centro dello United, che comunque per esonerarlo dovrebbe mandare in fumo 20 milioni di euro, e più aumentano le possibilità di un addio del Polpo. La Juve resta vigile: i rapporti con l’entourage del francese sono ottimi e i contatti continui. Anche perché, a prescindere dalla rottura Pogba-Mou, i Red Devils iniziano a stare stretti al 25enne campione del mondo, che al contrario guarda con un certo interesse alla Juventus. [...]

RABIOT ACCERCHIATO - I campioni d’Italia da un lato monitorano Pogba, ma dall’altro non mollano Adrien Rabiot del Psg: stesso ruolo, stessa altezza (191 cm), un anno e una Coppa del mondo in meno nella bacheca di casa rispetto al Polpo.

