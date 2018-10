Buone notizie per la Juventus: Douglas Costa è recuperato

TORINO - Sempre priva dei suoi 14 nazionali - gli italiani Bernardeschi, Perin, Chiellini, Bonucci e l'under 21 Kean, il polacco Szczesny, il portoghese Cancelo, il francese Matuidi, il tedesco Emre Can, il bosniaco Pjanic, l'uruguaiano Bentancur, il brasiliano Alex Sandro, l'argentino Dybala e il colombiano Cuadrado - la Juventus ha proseguito oggi a ranghi ridotti la preparazione in vista della ripresa del campionato che avverrà sabato 20 ottobre in casa contro il Genoa. I bianconeri si sono dedicati a una seduta atletica improntata sulla forza. La buona notizia è che contro i rossoblù tornerà disponibile Douglas Costa, come confermato dallo stesso Massimiliano Allegri al Samsung District di Milano a margine della presentazione del nuovo Galaxy A9. Lo stesso allenatore livornese ha invece lasciato dei dubbi sulla presenza di Sami Khedira che si era infortunato nella gara interna di Champions League contro lo Young Boys. Domani squadra di nuovo in campo al mattino. (in collaborazione con Italpress)