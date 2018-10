EA Sport ci crede: Cristiano Ronaldo rimesso su Fifa 19

TORINO - Ma quale fuga! Gli sponsor tornano da Ronaldo, per lo meno quelli che avevano dubitato di lui allo scoppiare della bufera americana sul presunto stupro di Kathryn Mayorga, la donna di Las Vegas che lo accusa di aver abusato di lei nel giugno 2009, perché non tutti avevano fatto il passettino indietro (vedi Yamamay che, fin da subito, si è schierato con il campione). Il colosso dei videogiochi, Ea Sports, per esempio ha rimesso l’immagine di CR7 nella sua home page nelle vesti di uomo copertina per il gioco di calcio più celebre del mondo: Fifa nella versione 2019. Quella copertina è vissuta da tutti i ragazzi (e non solo) appassionati di consolle e videogame come un’investitura che vale un Pallone d’Oro. Cristiano era stato scelto per l’edizione uscita qualche settimana fa, ma lo scandalo di Las Vegas aveva provocato una temporanea censura, con la scomparsa di CR7 dal sito web dell’azienda (non era ancora chiaro cosa sarebbe successo con le copertine non ancora stampate).

Da più di 24 ore l’immagine scattante di Ronaldo con la maglia della Juventus campeggia di nuovo sulla pagina e la copertina del videogioco, in vendita nei negozi, non risulta verrà modificata. Allo stesso modo la catena di hotel Pestana ha ribadito la sua fiducia in CR7, che ha dato il suo marchio in utilizzo per due strutture (ma presto dovrebbero aumentare). Non ci sono novità sul fronte Nike (che in un primo momento aveva fatto uscire un comunicato in cui i vertici dell’azienda si dicevano «preoccupati » e dichiaravano di «monitorare con attenzione la situazione»), pur se indiscrezioni danno i dirigenti più sereni sull’argomento.

