Juventus, alla scoperta di De Jong

TORINO - Adrien Rabiot è nel mirino della Juventus da anni, e da anni sotto i riflettori. Paul Pogba i tifosi bianconeri lo hanno visto nascere come professionista e crescere fino a valere 110 milioni, senza perderlo d’occhio dopo il ritorno a Manchester. Del terzo obiettivo per il centrocampo del futuro, Frenkie De Jong, si sa invece di meno. Normale, visto che ha 21 anni e che quella passata è stata la sua prima stagione nella prima squadra dell’Ajax: per giunta una stagione in cui i lancieri sono rimasti fuori dall’Europa e che per lui si è interrotta a febbraio per un infortunio.

ESPLOSIONE - Eppure quei sei mesi e i primi di questa sono stati sufficienti ad attirargli le attenzioni di tutte le grandi d’Europa, con il Barcellona e la Juventus in prima fila, facendo lievitare il suo prezzo fino a 75 milioni. Il 10 per cento dei quali andrà al Willem II, dove è cresciuto e da dove il club di Amsterdam lo prelevò nel 2015 a 1 euro più l’accordo sulla rivendita. Un’esplosione che si spiega con il rendimento straordinario di De Jong, che a settembre ha esordito in Nazionale e sabato è stato uno dei protagonisti del 3-0 sulla Germania. Il ventunenne talento olandese ha sempre giocato centrocampista, ma nella scorsa stagione ha iniziato a ritagliarsi spazio nell’Ajax da difensore centrale, suscitando immediati paragoni con Frank Rijkaard e Franz Beckenbauer proprio per la capacità di interpretare i due ruoli. Ad accostarlo al Kaiser, fra l’altro, era stato una leggenda dell’Ajax e dell’Olanda degli anni Settanta come Arie Haan, che contro Beckenbauer si era giocato Coppe dei Campioni e Mondiale.

