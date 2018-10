Juventus, Pogba-Rabiot: derby caldo

Il derby francese tra Paul Pogba e Adrien Rabiot è destinato a restare al centro dei desideri bianconeri nei prossimi mesi. Magari non troppi, se a vincerlo fosse il ventitreenne del Paris Saint-Germain, vecchio pallino di Fabio Paratici. Se Rabiot continuerà a rifiutare le proposte di rinnovo, l’ultima da 7,5 milioni a stagione, a febbraio potrebbe già firmare per la squadra con cui giocherà dalla prossima stagione.

La vicenda potrebbe però essere più lunga, visto che il talentuoso centrocampista, capace di giocare centrale o mezzala (ruolo preferito), ha l’imbarazzo della scelta: con Juventus e Barcellona in prima fila. Difficile, invece, che tutto si risolva con una sua cessione a gennaio. Non conviene a lui, perché cambiando squadra in estate da svincolato avrebbe più potere nel trattare l’ingaggio e perché inserirsi nella nuova realtà sarebbe più facile che farlo nel mezzo della stagione. Non conviene al Paris Saint-Germain, perché perderebbe un giocatore forte per la metà più importante della stagione senza guadagnarci granché, visto che nessuno (salvo emergenze dovute a infortuni) offrirebbe tanto per un giocatore che pochi mesi dopo si libera gratis. E non conviene ai club interessati per la stessa ragione, da un punto di vista opposto.

Ci sono più possibilità che a gennaio si sblocchi la situazione di Pogba, ma anche nel suo caso un trasferimento nella prossima estate resta comunque più probabile. Molto dipenderà dal rendimento del Manchester United: il rapporto fra il francese e Mourinho (ma in realtà fra il francese e tutto l’ambiente) è rotto e una crisi di risultati potrebbe rendere insostenibile il suo proseguimento. Specialmente in caso di eliminazione dalla Champions. Juventus e Barcellona sono alla finestra, lavorando per prendere la miglior posizione in una sfida di mercato che le vede affrontarsi anche su De Jong e De Ligt.

Non si risolverà di certo a gennaio, invece, il futuro di Aaron Ramsey: è stato lo stesso centrocampista gallese ad annunciare che la trattativa per il rinnovo con l’Arsenal si è interrotta, ma fino a giugno resterà ai Gunners. Alla Juve piace, ma tra i parametri zero il preferito è Rabiot.