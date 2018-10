Juventus, Cristiano Ronaldo ha scelto di isolarsi per dare il massimo

TORINO - Non vuole più sapere niente. Cristiano Ronaldo ha detto ai suoi legali e alle persone che lavorano per lui (sono circa una trentina fra marketing e comunicazione) di non informarlo più sulla vicenda americana. Consapevole della sua innocenza e per nulla turbato dalla vicenda giudiziaria, CR7 vuole evitarsi le speculazioni mediatiche, le schermaglie avvocatizie, l’inutile gossip di contorno. Ora vuole pensare solo al campo, esclusivamente alla Juventus e ai suoi avversari: isolarsi da mondo esterno per dare il massimo nelle decisive sfide che aspettano la squadra nel prossimo mese. Il resto può attendere. Da qui a metà novembre avverrà quasi certamente la sua audizione da parte della polizia di Las Vegas, che Cristiano Ronaldo affronterà in teleconferenza da Torino e per la quale non è affatto preoccupato. Quella sarà l’unico elemento del caso Mayorga che riuscirà a intrufolarsi nella sua vita, il resto rimarrà fuori fino alla decisione del magistrato che, in teoria prima della metà di novembre, si dovrà pronunciare sull’archiviazione del caso o su un eventuale rinvio a giudizio con l’accusa di stupro nei confronti di Kathryn Mayorga, avvenuto - secondo quanto sosteme la stessa aragzza - il 13 giugno del 2009 nella camera d’albergo di Cristiano Ronaldo, dove lei - all’epoca aspirante modella e intrattenitrice in un locale di Las Vegas - era andata, invitata dalì CR7 per proseguire la serata. Un’accusa dalla quale Ronaldo si è sempre difeso proclamandosi innocente. E per evitare clamore firmò un’intesa extragiudiziale, 9 anni fa nel delicato momento del suo passaggio al Real Madrid, non del tutto estraneo alla scelta di CR7. Nove anni dopo la ragazza, che aveva intascato 375mila dollari, ha riaperto il caso chiedendo a Ronaldo altri 200mila dollari, mentre la polizia è scattata con un’indagine postuma per cercare di ricostruire la vicenda.

