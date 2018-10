Cristiano Ronaldo pronto a scatenare la sua rabbia in campo

TORINO - Ha incassato in silenzio, fremendo in attesa di questo pomeriggio per poter rispondere nel modo in cui gli riesce meglio. Cristiano Ronaldo oggi torna in campo con un urlo che ruggisce dentro: adesso gioco io. Adesso spacco tutto quelo che avrei voluto spaccare in queste settimane di reazioni represse e di isolamento dal mondo per escludere qualsiasi disturbo alla sua maniacale concentrazone sul calcio e sulle partite contro il Genoa e contro il Manchester United. Intendiamoci, se si dà retta chi gli sta vicino tutti i giorni e a quelli che lo conoscono da anni, la vicenda di Kathryn Mayorga, l’americana che lo accusa di stupro, non lo turba affatto. «Sa di essere innocente e non avere nulla da temere in questa vicenda», è il ritornello da tre settimane a questa parte. Mentre i compagni e il tecnico lo vedono, effettivamente concentrato e senza veli d’ansia a opacizzare le sue prestazioni, almeno in allenamento, durante il quale CR7 dà sempre il massimo, Mentre dall’altra parte dell’Oceano, la polizia di Las Vegas indaga sul suo conto con una prospettiva che va dall’archiviazione al processo penale per stupro.