Juventus, Allegri: «Siamo usciti dalla partita, non va bene»

ROMA - Massimiliano Allegri aveva predicato attenzione nella conferenza stampa prepartita di Juventus-Genoa e il pareggio arrivato oggi è frutto di una gestione sbagliata dopo il vantaggio di Ronaldo. "Siamo usciti dalla partita - ha detto il tecnico bianconero - Il Genoa è stato bravo a non scoprirsi, non devono capitare queste cose. Nel secondo tempo avevamo fatto 10 minuti buoni, poi abbiamo pensato al Manchester. Non va bene, nel calcio le situazioni si rovesciano. Siamo passati da frenetici ad addormentati e da addormentati a frenetici. Loro sono stati bravi in attacco, ma noi dovevamo avere più testa".

DISATTENZIONE - Anche sul gol del pari: "Era gia' da dieci minuti che eravamo usciti dalla partita - ha aggiunto Allegri -. Poi abbiamo avuto una buona reazione, un po' confusionaria. Questo pareggio ci fa bene. Torniamo con i piedi per terra per capire che ci vuole sacrificio". E' il quarto gol che la Juventus subisce in area di rigore: "Era una situazione in cui la palla ha rimbalzato 3-4 secondi e avevamo tutto il tempo per andare a marcare ma la squadra era uscita dalla partita. Le partite vanno giocate e vanno vinte". Anche i cambi non hanno dato piu' spinta. "E' stata una cosa generale, nel primo tempo abbiamo fatto benino anche se siamo stati frenetici, non abbiamo avuto la pazienza nel girarla e nel tenerla e abbiamo fatto molta corsa all'indietro.Abbiamo avuto molto possesso palla ma non siamo mai stati padroni della partita".

SEGNALI - Allegri ha aggiunto di non aver visto bene la squadra nei giorni prima della ripresa del campionato: "Non avevamo fatto due buoni allenamenti come testa, poi i ragazzi avevano fatto un buon primo tempo ma troppo sbrigativi per vincere la partita ma tanto bisognava rimanere in campo fino alle otto meno cinque. Ci servira' da lezione, era importante vincere per mandare il Napoli a -9 perche' dall'ottava alla dodicesima giornata si spacca la classifica". Parlando del Manchester e della sfida di Champions, Allegri ha spiegato di aver visto oggi la sfida tra il Chelsea e i Red Devils: "Ho dato un'occhiata. E' una gara diversa, giocheremo entrambe per vincere. Oggi loro erano in difesa e sono stati bravi a farci uscire dalla partita, è la prima volta in cinque anni di Juve che mi capita". Il tecnico ha poi concluso dicendo di non aver alzato la voce in spogliatoio: "Non serve. Bisogna capire che le partite si possono condurre in modo più attento. Non è successo, puo' capitare".(in collaborazione con Italpress)