Juventus, Khedira non recupera. Garanzia Bernardeschi

TORINO - L’importante, per la Juventus, è che sabato al Castellani di Empoli sia presente la concentrazione giusta e che lo sia per tutti i 90 minuti, contrariamente a quanto accaduto contro il Genoa. Proprio il pareggio contro i rossoblù, però, dovrebbe essere un antidoto sufficiente a evitare un nuovo calo di tensione in Toscana, nonostante le energie mentali e fisiche spese a Old Trafford.

KHEDIRA ANCORA OUT - Delle fatiche di Manchester però Massimiliano Allegri dovrà comunque tenere conto nell’individuare gli undici che scenderanno in campo a Empoli, almeno per quanto potrà. Per quanto potrà perché il suo ventaglio di scelte, pur rimanendo ampio e lussuoso, è ridotto da alcuni infortuni, soprattutto a centrocampo dove gli restano solo tre elementi di ruolo: Bentancur, Pjanic e Matuidi, tutti impiegati sia con il Genoa sia con il Manchester. Una situazione che non cambierà in vista di sabato, dal momento che Sami Khedira salvo sorprese clamorose non sarà in grado di recuperare prima di Juventus-Cagliari del 3 novembre. Il tedesco, infortunatosi ai flessori della coscia sinistra il 19 settembre a Valencia, aveva avuto una ricaduta al rientro contro lo Young Boys il 2 ottobre e di certo la Juventus non affretterà il suo rientro. Anche perché sarebbe un problema notevole perderlo di nuovo, viste le incognite su Emre Can. L’altro tedesco bianconero è in Germania in attesa dell’esito degli esami al nodulo tiroideo: nella migliore delle ipotesi potrebbe riprendere ad allenarsi e rientrare nel giro di pochi giorni, nella peggiore però dovrebbe operarsi e stare fuori due mesi. A Empoli così Allegri potrebbe schierare ancora Bentancur, Pjanic e Matuidi, scegliere un centrocampo a due oppure utilizzare Bernardeschi da mezzala.

