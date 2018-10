Agnelli: 36 scudetti? A casa sua la Juve mostra ciò che vuole

TORINO - La perdita di 19,2 milioni, nel bilancio approvato oggi dall'assemblea degli azionisti della Juventus, sarà "coperta mediante utilizzo degli utili portati a nuovo". Di conseguenza non è stato deliberata la distribuzione di dividendi. Ma non è all'orizzonte un aumento di capitale. "Si può farne a meno - spiega il presidente Andrea Agnelli - abbiamo una Pfn (posizione finanziaria netta) di 310 milioni; sappiamo che l'impatto della campagna trasferimenti sarà di circa 160 milioni. Abbiamo affidamenti bancari assolutamente capienti, con linee di oltre 500 milioni a medio lungo termine". Da oggi la Juventus, alla cui presidenza è stato confermato Agnelli, con Nedved vicepresidente, ha 9 consiglieri: Agnelli, Maurizio Arrivabene, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Hughes, Daniela Marilungo, Nedved, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.

RONALDO? IO E LA JUVE PRONTI AD AIUTARLO - "Ho guardato Ronaldo dritto negli occhi, fuori dal campo di calcio, e avendogli parlato direttamente sono molto sereno sulla sua posizione". Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli. "Il suo atteggiamento nelle settimane successive non ha fatto che confermare questa sensazione iniziale. Ma per qualsiasi cosa di cui avesse bisogno, la porta mia e quella della Juve sono sempre aperte per aiutarlo in ogni modo, come facciamo con tutti quando c'è la necessità e abbiamo la convinzione che si siano comportate in maniera corretta".

RISPETTIAMO LE SENTENZE. MA NEL NOSTRO STADIO... - "La Juventus rispetta le sentenze, infatti nel 2006 abbiamo giocato in serie B. Ma è chiaro ed evidente che nel nostro stadio esponiamo le foto che più piacciono". Così Andrea Agnelli sul tema del numero dei titolo indicati sul maxi-scudetto all'ingresso dell'Allianz Stadium, anziché 34 come riconoscono le istituzioni sportive.