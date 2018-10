Juventus, Mourinho: «Agnelli vuole 10 scudetti»

TORINO - La vittoria più importante è quella che deve ancora arrivare. È uno dei motti bianconeri che il presidente Andrea Agnelli ama ripetere. O, forse, bisognerebbe dire: amava. Adesso, a quanto pare, alza ulteriormente la posta: sono quelle (al plurale) che devono ancora arrivare. Perché ormai la Juventus - e l’acquisto di Cristiano Ronaldo ne è la più lampante e concreta - non è più costruita per vincere qualcosa, ma tutto. E per farlo a lungo. Emblematico, in questo senso, un siparietto avvenuto martedì scorso a Manchester, negli spogliatoi di Old Trafford, ovviamente a margine dell’incontro di Champions League disputato da Manchester United e Juventus. Un siparietto che ha svelato il tecnico dei Red Devils José Mourinho, non nascondendo l’ammirazione che gli ha suscitato lo scambio di battute con il numero uno bianconero. «Prima della partita ho detto al signor Agnelli - ha raccontato lo Special One -: da quando ho lasciato l’Inter, hai vinto sette scudetti di fila e sembra che arriverà anche l’ottavo. Lui mi ha risposto che non voleva l’ottavo, ma che ne voleva dieci, di fila».

