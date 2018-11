Juventus-Valencia: striscione, cori e applausi allo Stadium per Vialli

TORINO - Cori e applausi per Gianluca Vialli all'inizio di Juventus-Valencia di Champions League. Nella curva sud i tifosi bianconeri hanno esposto lo striscione con la scritta "Forza Gianluca, combatti nella vita come in campo, vincerai!!!". E hanno ripetuto a gran voce "Gianluca Vialli, Gianluca Vialli", invitando tutto lo stadio a fare altrettanto. A quel punto è partito un applauso collettivo. Proprio ieri Vialli, giocatore della Juventus nell'anno dell'ultima Champions vinta dai bianconeri, ha raccontato di esser guarito da un tumore.