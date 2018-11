Juventus, incantevole Ronaldo: una magia dopo l'altra 

TORINO - [...] Canta Cristiano Ronaldo sulle note dell’inno ufficiale, ultimo della fila: sguardo alto e fiero, urla "the Champions" perché è la competizione che sente più sua, è il palcoscenico al quale è più legato, non soltanto perché ha alzato quella coppa 5 volte, ma per tutti i gol, 122, che ha griffato, tantissimi dei quali decisivi. Medita vendetta per l’ingiustizia subita nel match d’andata, quell’espulsione che lo ha fatto piangere e ha falsato l’inizio della sua avventura europea con la maglia della Juventus : non stupisce quindi vederlo caricatissimo fin dalle prime battute. Fischio d’inizio, lancio di Bonucci , Mandzukic fa da sponda e CR7 tira da fuori area ma il pallone finisce a lato, ci riprova un minuto dopo con Neto che para in due tempi.

E’ l’antipasto di una gara comunque difficile perché il Valencia si chiude a riccio e punta sulle ripartenze. Cristiano Ronaldo smania, chiede palla, Bonucci lo accontenta ma per due volte il fuoriclasse portoghese viene anticipato da Kondogbia e da Gabriel. E quando ha sul piede la palla del possibile 1-0 manda a lato. La voglia irrefrenabile si trasforma anche in rabbia sul finire del primo tempo quando Cancelo, anziché servirgli la palla in posizione ottimale, decide la conclusione personale che finisce fuori: dalla gestualità e dalle urla in portoghese (i due sono connazionali) si comprende che CR7 non ha gradito. E fino alla fine Cristiano Ronaldo cerca il gol: su punizione, con una conclusione però centrale parata senza affanni, e su colpo di testa. Non sarà il bomber della serata, ma CR7 si conferma l’uomo squadra, trascinatore dei bianconeri e assist man. Così come la coppia Cristiano Ronaldo-Mandzukic è ormai una garanzia per Massimiliano Allegri che può affrontare un mese di dicembre infernale consapevole di poter contare su due attaccanti al top.

