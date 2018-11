Matuidi: «Io al top grazie alla Juventus»

TORINO - Anno d'oro per Bliase Matuidi, grazie alla Francia con cui ha vinto la Coppa del Mondo ma anche grazie alla Juventus, con cui ha conquistato scudetto e COppa Italia e adesso vuole vincere ancora, magari la Champions League. «È la miglior stagione - ha affermato il centrocampista transalpino ai microfoni di Sky Sport -. Ho conquistato trofei con il club e il mondiale, che era il mio sogno. A Torino sono cresciuto, fin da quando sono arrivato ho capito che potevo fare di più». Di certo sarà meno difficile ora che in squadra c'è CR7, «Ronaldo - dice - merita il Pallone d'Oro. Ha una fame incredibile, questo fa la differenza. Ora dobbiamo chiudere al primo posto il girone di Champions. Poi a dicembre avremo partite complicate, iniziando da sabato a Firenze. La Fiorentina? Ha qualità, sarà una partita difficile. Sono una squadra forte in casa, sappiamo che esiste una rivalità tra le due squadre. Vogliamo assolutamente vincere, sappiamo che c'è ostilità. Noi dobbiamo restare concentrati e giocare come sappiamo. Dobbiamo continuare a fare quanto di positivo abbiamo dimostrato finora».