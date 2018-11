Juventus, Bernardeschi studia da... regista

TORINO - Federico Bernardeschi studia da... regista. E anche se il jolly della Juventus e della Nazionale di Roberto Mancini ha dimostrato in campo grande duttilità, non si tratta di sostituire Miralem Pjanic nello scacchiere di Massimiliano Allegri (che lo ha appena recuperato dopo uno stop per infortunio) ma di mettersi piuttosto dietro la macchina da presa. Questo almeno sembra lasciare intendere lo stesso 'Berna' in un post su Instagram che lo vede ritratto in posa e pronto a battere un ciak con a corredo il commento «#comingsoon».