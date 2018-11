Juventus, Allegri: «Torna Bernardeschi. Dybala? E' un tuttocampista»

TORINO - Guadagnati due punti inaspettati sul Napoli la scorsa settimana, in un turno sulla carta facile per tutte le prime della classe, Massimiliano Allegri vuol tentare il bis in questo weekend, che vede la Juve a Firenze, il Napoli a Bergamo e l’Inter in casa della Roma. «E’ un turno importante perché le prime tre hanno trasferte difficili e dovremo essere bravi. E’ una partita difficile, contro una squadra ben allenata, con giocatori tecnici, giovani, che in casa non ha ancora perso. Faranno di tutto per batterci, servirà pazienza e dovremo avere personalità, tecnica e lo stesso entusiasmo dei viola, che saranno spinti da tutta la città e da un pubblico meraviglioso». Che l’anno scorso tributò applausi alla Juve accorsa a Firenze nel giorno dei funerali di Astori, un episodio che potrebbe aver tolto qualche veleno dalla rivalità tra bianconeri e viola: «Per quanto riguarda il clima è un problema generale, non solo di Juventus-Fiorentina. E’ questione di educazione sportiva. La rivalità deve essere sana: in Italia bisogna migliorare, giusto tifare per la propria squadra, il resto va vissuto in altro modo. Stiamo crescendo, ma c’è ancora da fare».