Cristiano Ronaldo fa rotta su Firenze: la Juventus non vuole smettere di volare

TORINO - Dopo il Bentegodi di Verona, il Tardini di Parma, lo Stirpe di Frosinone, il Friuli di Udine il Castellani di Empoli e San Siro, Cristiano Ronaldo è pronto a prendersi anche il Franchi di Firenze. «Let's Go» e un 'pollice alzato' sono il "grido di battaglia" del portoghese che finora ha sempre vinto in trasferta con la sua Juventus (il cui unico pari è arrivato in casa contro il Genoa) e ha mostrato tutta la sua carica sul suo profilo Instagram, dove ha postato una foto in cui viene ritratto sull'aereo destnazione Firenze insieme a Bentancur, Dybala, Douglas Costa e Cancelo che a loro volta hanno pubblicato la stessa foto sui propri profili. Un ruolino di marcia impressionante quello dei bianconeri, trascinati proprio dal portoghese che - dopo le prime tre gare di ambientamento in Serie A (con un solo assist) - ha iniziato a dettare la propria legge con 9 gol e 5 assist negli ultimi 10 incontri. La Fiorentina è avvisata...