Mariella Scirea: Gaetano simbolo, volevano colpire la Juventus

TORINO - ''Io non li perdono, ho avuto solo un forte dolore al cuore, io so quanto Gaetano fosse amato dagli juventini''. Mariella Scirea, la vedova dell'ex capitano della Juventus, Gaetano Scirea, condanna con fermezza, ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Rai RadioUno, le scritte apparse all'esterno del Franchi prima del match Fiorentina-Juventus ('Heysel -39, Scirea brucia all'inferno'). ''La violenza non è solo menare le mani è anche queste scritte, credo che né io e né la mia famiglia meritavamo questo. Non c'e' un fatto personale, ma la scritta brucia perché Gaetano è bruciato veramente in quella macchina in Polonia''.

"Gaetano avra' perdonato, io no. Ho avuto un forte dolore al cuore, e' stato un fulmine a ciel sereno e non me lo aspettavo, sapendo quanto sia amato dai suoi tifosi juventini e anche da altri nel mondo, come giocatore e come uomo - continua la vedova Scirea - Viviamo in una societa' in cui tutto e' concesso ma stavolta non mi piace far finta di nulla, queste persone cominciano a essere tante e dovrebbero essere presi dei provvedimenti, non solo un Daspo, ma piu' drastici, per dare un segnale forte".

"Resta dell'amarezza quando vedi che non succede nulla Frequento molto gli stadi e succede dovunque.Sono dei cretini analfabeti, ragazzi sbandati e cinici, cosi' come ci riduce la societa' in cui viviamo, ?non sapevano nemmeno come si scriveva Scirea, ma non cosi' giovani come volevano farsi passare. Noi perbene ci sentiamo indifesi, le regole esistono ma sono disattese: quando si da' campo libero a queste persone e' un segnale non bello alle persone che crescono, lo stadio e' diventata un'area protetta dove si puo' fare e dire tutto. Sono convinta che questa scritta non sia stata fatta contro Gaetano ma che si volesse colpire la Juve nella sua parte migliore, e cioe' nella memoria sua e dei 39 morti dell'Heysel. Non ce l'ho con i veri tifosi della Fiorentina o di altre squadre, bisogna distinguere tra la buona tifoseria e quella becera, e questo spetta a chi gestisce il calcio nazionale. Chi ha fatto queste cose non e' tranquillo a casa a mangiare pop corn, la Questura sta facendo passi avanti e si sentono braccati. Bisogna denunciarli".