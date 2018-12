Juve, De Ligt è un difensore da record: un solo fallo nella sua metà campo

TORINO - 5 falli in 1170 minuti di campionato, uno ogni 234 minuti, praticamente quasi uno ogni 3 partite. Non stiamo parlando di un attaccante poco aggressivo ma di Matthijs De Ligt che in questo inizio di Eredivisie non sta brillando solo per efficacia ma anche per un'incredibile correttezza. Il giocatore su cui la Juventus vorrebbe investire per puntellare la difesa nel medio-lungo termine è un esempio di pulizia negli interventi: basti pensare che nella metà campo difensiva ha commesso una sola scorrettezza sanzionata dall'arbitro mentre le altre 4 sono avvenute in attacco, principalmente nei calci piazzati dove va a sfruttare i suoi 188 centimetri.

ZERO GIALLI - In difesa De Ligt ha fatto l'unico fallo di questo inizio di campionato nel match contro il Feyenoord su Tonny Vilhena, nelle altre 12 uscite è uscito dal campo "immacolato". Cartellini? Non scherziamo, neanche uno e il dato è ancora più clamoroso se si pensa che nella passata stagione ne aveva collezionati 8 in campionato: segnale di un miglioramento evidente con l'alzarsi del volume dell'esperienza. E in Champions League e in Nations League con l'Olanda? 2 gialli in 720' con un totale di soli 8 falli. Niente male se si considera il fatto che ha affrontato gente come Lewandowski (Bayern), Mbappé, Griezmann (Francia) e Müller.

RUGANI - I tratti distintivi di De Ligt ricordano quelli sul biglietto da visita con il quale Rugani si era presentato alla Juventus. NNlla stagione in Serie A all'Empoli giocò 38 partite senza prendere neanche un giallo. Dopo aver incassato due cartellini consecutivi nel maggio 2016 l'attuale difensore bianconero disse in un'intervista a Tuttosport: «Per rimanere in questo gruppo bisogna essere sempre più determinati, rischiando anche qualche intervento e prendendo un giallo. Dovevo metterlo in preventivo, nel mio bagaglio. Il mister mi ha detto spesso: devi diventare non più cattivo, ma più aggressivo». Parole con cui potrebbe dare il benvenuto a Matthijs con cui potrebbe comporre la coppia centrale della Juve del futuro.