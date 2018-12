Juventus, Bernardeschi: «Qui tutti lavorano per farti crescere»

"Alla Juve si entra in un mondo bello e particolare, che ti fa crescere sotto tutti i punti di vista, non solo quello calcistico. Tutti coloro che lavorano in Juve ti danno una mano a far sì che tu progredisca". Così, in un evento Randstad Italia, il centrocampista offensivo della Juventus e della Nazionale, Federico Bernardeschi. "Il nostro è un lavoro meraviglioso, perché siamo in grado di regalare emozioni con il nostro talento. Ma abbiamo anche, giustamente, delle responsabilità - ha proseguito l'ex viola -. Il calcio è bello nella sua totalità, dal gesto più semplice al più difficile. Il gesto piu' bello per me? Un assist al compagno, perché usi il tuo talento per far segnare un compagno e gioire insieme. La cosa più importante nello sport è il talento. E ai giovani consiglio solo una cosa: di divertirsi, sempre".