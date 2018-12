Juventus, Cuadrado e Cancelo ansie derby

BERNA - La sconfitta, alla fine indolore per la classifica (ma non per le casse societarie visto che una vittoria avrebbe portato 2,7 milioni), non è il problema maggiore che Massimiliano Allegri si porta a Torino da Berna. Quello è sorto attorno al ventesimo del primo tempo, quando Juan Cuadrado ha iniziato a toccarsi la parte esterna del ginocchio destro. Dapprima ha provato a restare in campo con una fasciatura, ma dopo pochi minuti si è arreso: la zona è quella del collaterale esterno, andrà valutato meglio oggi ma sembra difficile che possa recuperare per il derby. Per giunta l’infortunio del colombiano non è stato la prima brutta notizia della serata: un affaticamento muscolare, visti il campo sintetico e il freddo, ha spinto il tecnico bianconero a non portare neppure in panchina Joao Cancelo. Il portoghese dovrebbe però tornare a disposizione contro il Toro. Pienamente recuperato invece Alex Sandro, anche se l’infortunio di Cuadrado ha costretto Allegri a impiegarlo più del previsto. Probabile comunque che sabato sia in campo dall’inizio. Di certo ci saranno gli altri tre che il tecnico ha tenuto in panchina dal primo minuto: Giorgio Chiellini, Blaise Matuidi e Paulo Dybala.

