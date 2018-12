Agnelli: «Abbiamo avuto il coraggio di rinnovare la dirigenza»

TORINO - La Juventus ha scelto la cornice delle Ogr, teatro lunedì delle celebrazioni del Golden Boy di Tuttosport, per la Cena di Natale della società che ha riunito i giocatori della prima squadra, lo staff tecnico, le Juventus Women, l’Under 23, i dirigenti e tutti i dipendenti. Ambiente glamour per lo scambio di auguri: sul palco, accanto a sé, il presidente Andrea Agnelli ha chiamato i giocatori, entrati sulle note di Thunderstruck degli AC/DC, come accade allo Stadium quando fanno il loro ingresso per il riscaldamento, le calciatrici, per una volta in abito da sera e non con la divisa, oltre ai dirigenti, dal vice presidente Pavel Nedved ai nuovi tre pilastri della società del dopo Marotta, ovvero Fabio Paratici, Giorgio Ricci e Marco Re. Nel suo discorso Agnelli si è complimentato per le vittorie ma, come ama ripetere, ha ribadito che il più bel trionfo sarà il prossimo. «Vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi. Abbiamo avuto il coraggio di rinnovare la dirigenza perché bisogna cambiare per affrontare il futuro». C’è stato anche un siparietto con CR7: «Voglio accanto a me - ha detto il presidente - il giocatore più forte al mondo». E poi rivolto a Cristiano: «E’ bello sapere che ci hai scelto. Vuoi dire due parole o facciamo parlare Mandzukic...» che notoriamente non ama parlare in pubblico.

