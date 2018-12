Su DAZN Juve-Roma, il grande rugby e non solo

La Serie A TIM su DAZN si apre sabato, alle 12.30, nel lunch-match tra la Lazio, alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta di Bergamo, e il Cagliari. Alle 15.00, spazio a Udinese-Frosinone.

Ma la grande esclusiva di DAZN è quella all’Allianz Stadium, alle 20.30, tra Juventus e Roma. Una sfida caratterizzata da grande rivalità, dove la squadra di Di Francesco, alla ricerca di conferme per uscire dal periodo negativo, cercherà di fermare il cammino inarrestabile della capolista. Al termine della partita, appuntamento con “Diletta Gol”, lo show originale di DAZN con interviste, highlights e analisi del sabato calcistico.

Segui Juventus-Roma in esclusiva in diretta streaming su DAZN



Sulla piattaforma - oltre al 17esimo turno di Serie BKT - anche il grande calcio internazionale, con le partite di Liga spagnola, con Barcellona, Siviglia, Atletico e Real in cinque punti, di Ligue 1 francese, con il PSG reduce da due pareggi consecutivi, e anche Ligue 2 e Championship inglese.



Il derby italiano di rugby in GuinnessPRO14 e la grande boxe

Per i fan del rugby italiano, questo weekend sarà live sulla piattaforma streaming il derby tra le due franchigie italiane impegnate nel GuinnessPRO14. I leoni biancoverdi affronteranno le Zebre Rugby Club domenica alle 15:00, con i commenti di Gianluca Barca e Paul Griffen. Per gli appassionati della grande boxe, DAZN trasmetterà uno degli incontri più attesi di questo weekend. Nella notte tra sabato e domenica, in diretta a partire dalle 2:00 dal Barclays Center di Brooklyn, l’americano Jermall Charlo, detentore del titolo interm WBC pesomedio, salirà sul ring contro il russo Matt Korobov.

La Week 16 della NFL, la regular season NHL e il Mondiale di Darts

Per la Week 16 della NFL, oltre alla partita di sabato Washington Redskins @ Tennessee Titans, su DAZN anche le grandi sfide di domenica. Alle 19:00 si inizia con Houston Texans @ Philadelphia Eagles, seguito dai 3 appuntamenti del Sunday Night Football con Pittsburgh Steelers @ New Orleans Saints alle 22:25, Kansas City Chiefs @ Seattle Seahawks e Baltimore Ravens @ Los Angeles Chargers alle 2.20 nella notte tra domenica e lunedì. In più, sempre dalle 19:00, spazio all’imperdibile NFL RedZone, per godersi ogni touchdown delle partite della domenica.

Prosegue inoltre la regular season della NHL con l’incontro Columbus Blue Jackets @ New Jersey Devils, domenica dalle 18:30 in diretta dal Prudential Center di Newark, NJ.

Venerdì torna l’appuntamento più atteso dell’anno per gli appassionati di Darts, il PDC World Darts Championship. Protagonisti sulla piattaforma di streaming, dall’Alexandra Palace di Londra, fino alla finale del 1° gennaio, le più grandi stelle di questa disciplina.

Scopri di più sull'offerta multisport di DAZN