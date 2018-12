Juventus, le pagelle: Cristiano Ronaldo super, Alex Sandro onora il rinnovo

TORINO - Le pagelle della Juventus che ha battuto la Roma nell'ultimo posticipo della 17esima giornata di Serie A allo Stadium:

SZCZESNY 6,5

Il meglio al 90', quando vola all'incrocio su capocciata di Cristante. Prima c'era stata solo una parata agevole su colpo di testa centrale di Nzonzi.

DE SCIGLIO 6,5

Confeziona l'assist per l'inzuccata di Mandzukic, con un cross rapido dopo appoggio di Bentancur. Attento in fase difensiva, qualche concessione (perdonabile) in appoggio.

BONUCCI 6,5

Non concede spazio a Schick, offre un assist a Ronaldo ma Olsen vive una serata in cui respinge di tutto.

CHIELLINI 6,5

Una sola distrazione nel primo tempo e la determinazione feroce di questo periodo.