Juventus, Cristiano Ronaldo: «Vittoria importante, ben fatto squadra»

"Un'altra vittoria molto importante. Ben fatto squadra". Cristiano Ronaldo non ha trovato la via del gol, ma i tre punti conquistati dalla Juventus contro la Roma sono comunque un bel regalo di Natale, perché portano sotto l'albero il titolo di campione d'inverno. E con due giornate d'anticipo. Il portoghese ha postato su Instagram il proprio commento alla partita, con la foto che lo vede festeggiare il gol della vittoria con Mario Mandzukic.



ALLEGRI - "Dei traguardi volanti mi interessa meno della classifica a metà 'giro'". Massimiliano Allegri getta acqua sul fuoco dell'entusiasmo per il titolo di campione d'inverno nel consueto tweet del dopo-partita. "Ora un Natale sereno ma leggero - sottolinea il tecnico dei bianconeri, che a Santo Stefano saranno di scena a Bergamo contro l'Atalanta - per non farci andare di traverso il pranzo. Noi. Voi festeggiate con i vostri cari: auguri!".



Dei traguardi volanti mi interessa meno della classifica a metà “giro”. Ora un natale sereno ma leggero per non farci andare di traverso il pranzo. Noi. Voi festeggiate con i vostri cari: auguri! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 22 dicembre 2018

MANDZUKIC E GLI ALTRI - "Un'altra grande performance della squadra in una partita importante". Mario Mandzukic esalta la Juventus che, grazie al suo gol, ha battuto la Roma, laureandosi campione d'inverno con due turni d'anticipo. "Mi piace lo spirito di questa squadra e la passione dei nostri tifosi", aggiunge su Twitter l'attaccante, sempre più simbolo di questa Juventus. "Pasqua con chi vuoi, ma a Natale con i tuoi", scherza Miralem Pjanic, commentando sui social una foto di gruppo dei giocatori della Juventus. "Tre punti importanti prima di Natale", esulta sui social Wojciech Szczesny, "tre punti sotto l'albero", gli fa eco Blaise Matuidi. "Più bel regalo di Natale non potevamo farci e farvi!", osserva su Instagram Mattia De Sciglio, commentando la foto del suo abbraccio con Mandzukic.