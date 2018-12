Juventus implacabile: record di punti in Italia e in Europa

TORINO - Grazie al successo rimediato ieri sera all’Allianz Stadium contro la Roma, la Juventus si laurea Campione d'Inverno per la trentesima volta. Precede in questa speciale classifica il Milan e l'Inter che sono a quota 17. Nelle 29 volte precedenti, lo scudetto d'inverno ha significato per 23 volte lo scudetto vero per i bianconeri. Invece in sei occasioni, dopo aver trascorso il girone d'andata in testa, la Juventus è stata superata, l'ultima volta risale al 1999/2000: opera dalla Lazio, quando in panchina per i bianconeri c'era Carlo Ancelotti e la Juventus perse il titolo nella palude di Perugia.