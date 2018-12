Todibo, la Juventus gioca d'anticipo. Superato il Napoli

TORINO - Continua la corsa al 18enne Jean-Clair Todibo, difensore del Tolosa che tecnicamente a fine stagione si svincolerà dall’attuale club (giacché non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista) e sarà libero di accasarsi a piacere. Vien da sé che la situazione del ragazzo - unita ovviamente alle sue qualità - abbia smosso parecchio gli interessi di addetti ai lavori e dirigenti. Quelli della Juventus e del Napoli in particolar modo, che da mesi sono impegnati in riflessioni, ragionamenti, contatti, progetti. Sia il responsabile dell’area tecnica bianconera Fabio Paratici sia il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli si sono mossi con tempismo, pur avendo originariamente progetti differenti. Il Napoli guarda/guardava a Todibo come un elemento su cui puntare per la prossima stagione. La Juventus è pronta invece ad anticipare i tempi a gennaio, tanto più considerando le ampie possibilità di una cessione di Medhi Benatia (bramoso di maggiori spazi e continuità, richiesto in Bundesliga da Schalke e Borussia Dortmund): ciò significa, in termini concreti, che la Juventus è (ben) disposta anche a versare un premio di valorizzazione al Tolosa. L’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 3-4 milioni di euro fra trasferimento e spese accessorie.

