Juventus, il dubbio Cuadrado: operarsi o no

Come allora, però, serve tempo per capire se la strada sia percorrbile: il consulto in Germania di venerdì non ha dato certezze e si continuerà a monitorare con attenzione la situazione del collaterale esterno del ginocchio destro di Cuadrado, per valutare se ci saranno miglioramenti sufficienti a scongiurare l’operazione. Il destino di Cuadrado, come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Roma, inciderà anche sulle strategie di mercato della Juventus. Qualora il colombiano dovesse operarsi, le squadre che hanno chiesto in prestito Leonardo Spinazzola, Bologna in testa, dovrebbero rassegnarsi a ottenere un no irremovibile: con Cuadrado out pressoché fino a fine stagione, come accadrebbe in caso di intervento, l’ex atalantino sarebbe indispensabile per avere quattro terzini. In caso di terpia conservativa per Cuadrado, Spinazzola potrebbe invece partire, ma non sarebbe una certezza e in ogni caso difficilmente lo farebbe prima della fine del mercato: perché il colombiano avrebbe comunque bisogno di tempo per recuperare e perché ai box c’è anche Joao Cancelo.

