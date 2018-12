Juventus, Paratici: «Cuadrado? Sopperiremo all'assenza con la rosa»

TORINO - Alla vigilia della gara contro la Sampdoria, il ds della Juventus Fabio Paratici ha commentato l'inforunio di Juan Cuadrado che dopo l'operazione effettuata ieri al ginocchio sinistro dovrà stare fermo per almeno 3 mesi. «Ci dispiace per Cuadrado - ha detto il dirigente -. Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, speriamo di recuperarlo presto. È un giocatore molto importante per noi. Ma abbiamo una rosa che può supplire alla sua assenza. Spinazzola è già a disposizione da un mese, sta recuperando la migliore condizione. È un giocatore della Nazionale italiana, che ha dimostrato negli anni scorsi tutto il suo valore. Per questo è da noi». Il colombiano salterà sicuramente le due gare degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid e dovrebbe tornare a disposizione in primavera.