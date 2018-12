Juventus, le pagelle: Chiellini di qualità, Emre Can cresce

PERIN 5,5

In extremis, a causa dell'affaticamento di Szczesny nel riscaldamento, è titolare in quello che per lui è un derby personale. Il rigore di Quagliarella gli cancella l'imbattibilità in bianconero. Nel finale rischia grosso: sbaglia il rinvio che avvia il momentaneo 2-2 di Saponara, poi cancellato dopo verifica al Var.

DE SCIGLIO 6,5

Sempre più in fiducia: dietro è una sicurezza, accompagna l'azione con continuità e in un paio di circostanze imbecca gli attaccanti con lucidi traversoni rasoterra.

RUGANI 6,5

Di testa sono tutte le sue, nelle chiusure è preciso. Sfrutta bene l'occasione.