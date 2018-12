Juventus, nuovo Dybala: la Joya in un assist

TORINO - Essere o non essere leader. La vita è una questione di scelte. Paulo Dybala, a proposito di decisioni importanti da prendere, può insegnare tanto. Magari a coloro che faranno parte della Juventus di domani, lui che è protagonista della Juventus di oggi. O meglio, attore non protagonista. Perché quella palma è, per natura, di Cristiano Ronaldo, che anche contro la Sampdoria ha messo l'ennesimo punto esclamativo sul proprio valore. Per la Joya, invece, lo scenario è cambiato nel tempo: per diventare un elemento di spessore, in una Juventus semplicemente stellare, ha dovuto mostrare di avere qualcosa di speciale. Pavel Nedved, a dicembre dello scorso anno, gli ha indicato la via da seguire: «Faccia sacrifici nella vita privata: lui sa che ha una società che gli sta sempre vicino e quando ha bisogno può appoggiarlo». Allora Paulo arrivava da un periodo no: gol col contagocce in Italia, nessuno in Champions League, ma soprattutto tante prestazioni lontane dai suoi standard. A distanza di un anno Dybala si è trasformato. Ha fatto sue quelle frasi, ha capito che cosa significa essere campione. Ha compreso il senso dell'essere leader. La prova offerta contro la Sampdoria è solo l'ultimo esempio virtuoso di questa svolta personale, prima ancora che tecnica e tattica. Si è andato a prendere palla a centrocampo, a ridosso della propria metà campo. Ha alzato la testa, aprendo il compasso per servire Cristiano Ronaldo, che ha fatto il resto portando in vantaggio i compagni. Ecco come è diventato Paulo: l'uomo che se non ha il pallone se lo va a prendere pure in capo al mondo, l'uomo pronto a dare battaglia anche al limite della propria area di rigore pur di avviare l'azione con efficacia, l'uomo che illumina il gioco da ogni posizione del campo. (...)

