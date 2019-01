Globe Soccer Awards: Juventus protagonista a Dubai con CR7, Allegri e Paratici

DUBAI - Inizio di 2019 con i fuochi d'artificio negli Emirati Arabi Uniti dove, alla vigilia della fase finale della Coppa d’Asia (24 Nazionali, al via il 5 gennaio ad Abu Dhabi), c'è una parata di stelle per i Globe Soccer Awards. Si va dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, ai campioni del Mondo della Francia, passando per i due Ronaldo (brasiliano Nazario e il portoghese Cristiano della Juventus), Ronaldinho e i rappresentanti della Juventus (squadra del giorno e forza emergente) per finire con i massimi dirigenti e tecnici del settore, quali Soriano (CEO del City Group), Hutton (Liverpool), Gil (Atlético), Deschamps (Francia), Collina e Boban (Fifa). L'apertura dei lavori della XIII edizione della Dubai International Sports Conference, evento di punta del Dubai Sports Council il locale Ministero dello Sport in cui si inquadra la X edizione di Globe Soccer e del Gala degli Awards, è prevista per mercoledì 2 gennaio. Per Globe Soccer la data di gennaio è celebrativa, nel ricordo della prima edizione tenuta in coincidenza con l’inaugurazione della Burj Khalifa, la Torre più alta del Mondo (4 gennaio 2010). Juventus protagonista sia dal punto dei vista dei premi, con diversi bianconeri candidati, sia come 'esempio' da studiare...

