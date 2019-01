Boban: «Juve da Champions con Ronaldo. Pjanic simile a Modric»

DUBAI - "E' ridicolo pensare che si possa comprare un giocatore solo per il suo valore commerciale, sarebbe la vittoria del business sul calcio". Così Zvonimir Boban, ex capitano della Croazia e oggi vicesegretario generale della FIFA, nel corso del suo intervento dal palco del Globe Soccer a Dubai. "Certo oggi il calcio è anche business, ma bisogna ricordarsi che quello che conta è la magia del gioco e deve essere mantenuta", ha aggiunto. Inevitabile pensare al passaggio di Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. "Io credo che la parte sportiva sia prevalsa nell'operazione. Ronaldo è Ronaldo, se dopo porta anche appeal con il marketing è un qualcosa di più", ha risposto Boban parlando a margine con i giornalisti presenti.

CHAMPIONS - Con l'arrivo di Ronaldo la Juve punta decisa alla vittoria della Champions League: "Per quello che ha dimostrato è la favorita, poi bisogna vedere come se la giocherà contro le squadre grandissime. Con Ronaldo la squadra è ovviamente meglio dell'anno scorso. Quanto guadagna la Juve? E' difficile parlare di percentuali, ma sicuramente un 15% è più forte. I gol li fa sempre, è incredibilmente continuo e capace di essere al posto giusto al momento giusto". Infine, alla domanda se si aspettava una adattamento al calcio italiano, Boban ha concluso: "Mi aspettavo una adattamento al calcio italiano, perché non è più quello degli anni ottanta e novanta".

PJANIC E MODRIC - "Abbiamo fatto vedere a tutto il mondo il nostro talento, il nostro coraggio e sono orgoglioso che queste qualità siano venute fuori ai Mondiali". Così Boban parlando del successo del suo Paese agli ultimi Mondiali, durante il Globe Soccer a Dubai. Boban ha parlato anche di Luka Modric, fresco Pallone d'Oro. "Modric è un giocatore eccezionale, rende tutti i suoi compagni dei giocatori migliori e quello che fa è unico. È un giocatore raro, come lui c'è Pjanic che ha delle abilità simili e sviluppa il gioco della squadra. Ma oggi sono pochi i giocatori così, in passato c'era Iniesta, ma ci sono talenti che arriveranno in futuro", ha aggiunto.