Juventus-Romero, si fa: l'argentino a Torino da giugno

TORINO - Romero-Juve verso il sì. Gli ultimi contatti tra i bianconeri e il Genoa hanno rafforzato la pole position dei campioni d’Italia, in vantaggio sull’Inter per il 20enne difensore argentino rivelazione della serie A. «Entrambe hanno manifestato interesse, ma al momento i bianconeri si sono dimostrati più concreti - ha garantito Giorgio Perinetti, dg del Genoa. I rapporti con la Juve sono ottimi, abbiamo fatto diverse operazioni negli ultimi tempi». Già, dopo Perin (a Torino) e Favilli (in prestito in liguria), salvo colpi di scena toccherà all’ex centrale del Belgrano e a Stefano Sturaro, il quale di rientro dal prestito allo Sporting ripartirà dal Genoa. «Ci piacerebbe rilanciarlo, è un nostro figlioccio. Ne stiamo parlando», conferma Perinetti. Le operazioni Romero e Sturaro sono separate, però entrambe verranno definite a breve in un vertice tra il club di Andrea Agnelli e quello di Enrico Preziosi. Summit che servirà per trovare la formula e gi incastri giusti, magari allargando il discorso ad altri giocatori visto che il Genoa valuta il difensore sudamericano 20-25 milioni più bonus.

